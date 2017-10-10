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    Ankara’da gar saldırısının yıl dönümünde polis müdahalesi

    Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)
    10.10.2017 - 09:55 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da 2 yıl önce Gar Kavşağı’nda meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis biber gazı ile müdahale etti. 

    Ankara Garı önünde gerçekleşecek olan anma nedeniyle polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı.

    Ankara’da gar saldırısının yıl dönümünde polis müdahalesi

    Son dakika: Sıhhiye Caddesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti.

    Ankara’da gar saldırısının yıl dönümünde polis müdahalesi

    Biber gazlı müdahale sonrası grup bölgeden uzaklaştırıldı.

     

    Etiketler: Gar katliamı , ankara garı patlaması , anma , gözaltı , son dakika
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