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    Ankara’da flaş karar! Görevden alındı

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek görevden alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

    1 Ocak 2014’den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındı. Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kenan İpek’in yerine OHAL  Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş getirildi. 

    SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

    3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

    1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

    2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

    2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

    2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına atanmıştır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

    Ankara’da flaş karar Görevden alındı

    Selahaddin Menteş.

     

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