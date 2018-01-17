Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara'da ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi

    Ankara'da ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi

    AA
    17.01.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Ankara'da ekmek taşıyan kamyonetin bir hafif ticari araca çarparak alt geçit inşaatının menfezine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Satılmış A. idaresindeki Ankara Halk Ekmek Fabrikası'na ait 06 FT 8248 plakalı kamyonet, Anadolu Bulvarı'ndan çevre yolu istikametine seyrederken Melih Gökçek Bulvarı Kavşağı'nda Harun O'nun kullandığı 06 DY 4939 plakalı hafif ticari araca çarptı.

    Ankarada ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildiKaza sonrası yoldan çıkan ve kavşaktaki alt geçit inşaatı nedeniyle yerleştirilen beton bariyerlere çarpan kamyonet, yol kenarındaki menfeze devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Ankarada ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildiKazada yaralanan kamyonet sürücüsü Satılmış A. çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ilk yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Satılmış A, ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.  Kamyonetteki ekmek yüklü kasalar ise menfeze savruldu.

    Kazanın olduğu bölgede Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu istikameti çift şeritli olarak bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

    Ankarada ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi

    Etiketler: trafik kazası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri