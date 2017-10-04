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    Hürriyet >Gündem>Ankara'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde korkunç manzara!

    Ankara'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde korkunç manzara!

    DHA
    04.10.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Mamak İlçesi’nde çöplükte battaniyeye sarılmış halde 8 ölü yavru köpek bulundu. Yavru köpeklerin nasıl öldüğü ve çöpe kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesi 1076 Sokak 6 numaralı apartman’da yaşayan vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde çöpte ÿbattaniyeye sarılmış halde 8 ölü yavru köpek bulundu.

    Apartman sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri inceleme yaptı.

    Apartman yöneticisi binada köpek besleyen kimsenin olmadığını, ölü yavru köpeklerin başka biri tarafından bu sokağa atılmış olabileceğini öne sürdü.

    Ankarada, Dünya Hayvanları Koruma Gününde korkunç manzara

    Bir başka apartman sakini ise, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde yaşanan bu tablonun utanç verici olduğunu söyledi. Polis köpeklerin nasıl öldüğü ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

    Bunun adı kabahat değil vahşetBunun adı 'kabahat' değil vahşet

    4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde ses verin4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde ses verin

    Etiketler: ankara , hayvan , köpek
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