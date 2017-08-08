MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Ankara'da dehşet evi

    Ankara'da dehşet evi

    DHA
    08 Ağustos 2017 - 15:41Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:41

    Ankara'da iddiaya göre, eşi tarafından üzerine benzin dökülerek, yakılan Iraklı 3 çocuk annesi İ.M., Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşini yaktığı öne sürülen N.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle'deki Demetevler Mahallesi'nde yaşandı. 401'inci Cadde, numara 16'daki apartmanın bodrum katından oturan Iraklı İ.M., iddiaya göre, eşi N.M. tarafından darp edildikten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldı. İ.M.'nin çığlıkları üzerine içeri giren komşuları yanarak, yaralanan kadını dışarı çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından evde soğutma çalışması yapılırken, yaralı İ.M. ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İ.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada eşini yaktığı öne sürülen N.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Etiketler: ANKARA , dehşet , dehşet evi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri