Ankara'da çocuk pornocularına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğünce FBI tarafından gönderilen rapora göre ‘internet ağının görünmeyen yüzü olan, takip ve tespitinin çok zor olduğu, illegal her türlü iş ve eylemin planlandığı ve yürütüldüğü sanal dünya’ olan “Darkweb” üzerinden çocuk istismarı, materyal üretimi, reklam ve dağıtımını yapan “PlayPen” web sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda üyelik bilgileri, paylaşılan görüntüler ile birlikte sitenin kapatıldığı, sitenin yayın yaptığı fiziksel sunucu içerisinde 10 bin kullanıcının gerçek İP adreslerine ulaşıldığı bildirildi. Bunların içerisinde çok sayıda şüphelinin İP adreslerinden söz konusu sitelere Türkiye’den giriş yapıldığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından verilen talimatlar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ilinde tespiti yapılan çok sayıda vatandaşın evine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hard disk, notebook, tablet bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hafıza kartı, harici hard disk, laptop ve suçla bağlantılı çok sayıda evrak dokümanı ile dijital materyaller ele geçirildi.

5 BİN FOTOĞRAF VE VİDEO İNDİRMİŞLER

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim uzmanları tarafından materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonucu yakalanan şüphelilerin “PlayPen” isimli Darkweb sitesine belirli aralıklarla uzun süreli bağlantı yaptıkları belirlendi. Bağlantı yapılan süre zarfında site içerisinde yaklaşık 50 bin hareket dökümü tespit edilirken, çocuk pornografisi içerikli yaklaşık 10 bin adet fotoğraf üzerinde önizleme işlemi yapıldığı bildirildi. Ayrıca yaklaşık 5 bin adet fotoğraf ve video üzerinde indirme işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonucu yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 15 kişi, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.