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    Ankara'da can pazarı... Su hortumuyla nefes aldı...

    DHA
    07.11.2017 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Ankara'da kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçük sonucu toprak altından kalan Afgan uyruklu Muhammed Muradi, esnafın kendisine uzattığı su hortumuyla nefes alarak ölümden kurtuldu. Sağ bacağı kırılan Afgan işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı.

    Olay, saat 14.00 sıralarından Çankaya ilçesine bağı Ayrancı Mahallesi’ndeki Güleryüz Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Paksoy apartmanının kanalizasyonunu yenileyen 3 işçiden 27 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Muradi, yaşanan göçük sonrası toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen Muradi, arkadaşları tarafından kurtarılmak istedi ancak bu sırada bir toprak kayması daha yaşandı.

    Toprağa tamamen gömülen ve nefes almakta zorlanan Muradi’nin çığlıkları üzerine olay yerine esnaflar koştu. Sokak üzerinde kırtasiyecilik yapan Şeraffettin Uslu, dükkanından getirdiği su hortumunu işçiye uzatarak nefes almasın sağladı.

    Ankarada can pazarı... Su hortumuyla nefes aldı...

    Daha sonra ihbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri öncelikle 5 metrelik çukurdaki toprağı dışarı attı. Bu sırada Muradi ile birlikte kanalizasyon işinde çalışan Afgan uyruklu Nazirulalh Alizade de arkadaşını kurtarmak için seferber oldu.

    ÇALIŞMA İZİNLERİ YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağ bacağı kırılan Muradi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Muradi, Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı. Afgan işçilerin çalışma izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    "HORTUM OLMASA GİTMİŞTİ"

    Afgan işçiyi ölümden kurtaran kırtasiyeci Şerafettin Uslu, "Arkadaşlarla kanala bakıyorduk, birden toprak kaymaya başladı. Arkadaş dışarıdaydı, diğer işçiler aşağı inince toprak daha fazla kaydı. Çekmeye çalıştık ama gırtlağına kadar gömüldü. Ondan sonra ben nefes alsın diye dükkandan hortum getirdim. O sırada itfaiyeyi, ambulansı aradılar. Ama hortum olmasa zaten gitmişti çocuk. Çırpınıyordu, nefes alamıyordu. Sonrasında zaten itfaiye yetişti." dedi.

    Ankarada can pazarı... Su hortumuyla nefes aldı...

    Ankarada can pazarı... Su hortumuyla nefes aldı...

    Etiketler: Ankara , can pazarı
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