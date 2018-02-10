Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara'da büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

    Ankara'da büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

    Mert Gökhan KOÇ
    10.02.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Ankara Valisi Ercan Topaca, denetim için gittiği Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki x-ray cihazından belinde tabancasıyla geçti. Alet alarm vermesine karşın kimse ilgilenmeyince Vali tutanak tutturdu.

    Ankarada büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardıAnkara Valisi Ercan Topaca, kentte tebdil-i kıyafet yaptığı asayiş denetimlerine devam ediyor. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki (AŞTİ) güvenlik zafiyetlerine yönelik şikayetlerin ardından harekete geçen Vali Topaca, önceki gün sabah 09.45 sularında AŞTİ’ye gitti. Korumasız bir şekilde, denetim amacıyla belindeki tabanca ile sivil bir vatandaş gibi otogara giren Vali Topaca, silahla x-ray cihazından geçmesine rağmen hiç kimse ilgilenmeyince olay hakkında tutanak tutturdu. Vali Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi. 

    Ankarada büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

    TERÖR OLAYLARINA KARŞI ALARMA GEÇİLDİ

    Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı ve geçtiğimiz hafta Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesi’nde yaşanan bombalı saldırının ardından olası terör saldırılarına karşın, şehirdeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Ankarada büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

    Ankara Valisi Ercan Topaca, geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerince Başkent’in farklı noktalarında gerçekleştirilen gece denetimlerini yerinden takip etmişti.

    Ankarada büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: ANKARA , ercan topaca , ankara valisi , aşti , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri