Ankara'da büyük rezalet... Vali silahını kuşandı, ortaya çıkardı

Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte tebdil-i kıyafet yaptığı asayiş denetimlerine devam ediyor. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki (AŞTİ) güvenlik zafiyetlerine yönelik şikayetlerin ardından harekete geçen Vali Topaca, önceki gün sabah 09.45 sularında AŞTİ’ye gitti. Korumasız bir şekilde, denetim amacıyla belindeki tabanca ile sivil bir vatandaş gibi otogara giren Vali Topaca, silahla x-ray cihazından geçmesine rağmen hiç kimse ilgilenmeyince olay hakkında tutanak tutturdu. Vali Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi.

TERÖR OLAYLARINA KARŞI ALARMA GEÇİLDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı ve geçtiğimiz hafta Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesi’nde yaşanan bombalı saldırının ardından olası terör saldırılarına karşın, şehirdeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.





Ankara Valisi Ercan Topaca, geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerince Başkent’in farklı noktalarında gerçekleştirilen gece denetimlerini yerinden takip etmişti.





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