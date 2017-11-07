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    Ankara'da bin bekçi alımı yapılacak.. İşte başvuru tarihleri ve şartlar

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Ankara Valiliği duyurdu: Bin bekçi alınacak.. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan ilçelerine bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

    Ankara Valiliği, bin bekçi alımının yapılacağını duyurdu. İşte o ilçeler;

    Başkentin Altındağ ilçesine 90, Çankaya'ya 225, Etimesgut'a 90, Keçiören'e 170, Mamak'a 150, Pursaklar'a 25, Yenimahalle'ye 120, Gölbaşı'na 20 ve Sincan'a 110 olmak üzere bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

    Adaylarda, "erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak" şartları aranacak.

    Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakat tabi tutulacak, mülakatta geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

    İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarca ilçe merkezinde yapılacak. Valiliğin ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak. Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.

    Başvurular 22 Kasım-6 Aralık arasında

    Başvurular 22 Kasım-6 Aralık tarihlerinde ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılacak.

    Sözlü sınav 11-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

    Yazılı sınav ise 23 Aralık'ta yapılacak. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirileceği sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

    Adaylar, başvuru sırasında gereken evraklar ile diğer bilgilere Ankara Valiliğinin "ankara.gov.tr" sitesinden ulaşabiliyor.

    Etiketler: bekçi alımı
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