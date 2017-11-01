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    Ankara'da akılalmaz kaza! 23 araç birbirine girdi

    Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
    01.11.2017 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mimar Caddesi refüjünde, otomatik sulama sisteminden akan suyun yolda buzlanmaya neden olması sonucu 23 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

    Zincirleme kaza, sabah saatlerinde Çankaya Mimar Caddesi üzerinde bulunan Öveçler Alt Geçidi’nde meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, refüjdeki otomatik sulama sisteminin arızalanmasıyla yola akan su buzlanmaya neden oldu.

    Ankarada akılalmaz kaza 23 araç birbirine girdi

    Buzlanan yolda Oğuz İstif yönetimindeki minibüs alt geçidin duvarına çarptı. Minibüsün ardından alt geçide gelen diğer araçlar da kontrolden çıkarak birbirine girdi. 23 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

    Ankarada akılalmaz kaza 23 araç birbirine girdi

    Kaza yapan sürücülerden Oğuz İstif, "Alt geçide girdikten sonra araba kaydı, kontrolünü kaybettik. Önce sol tarafa çarptık, sonra sağ tarafa çarparak durabildik. Benim yaptığım kazanın ardından bir otomobil geldi arkadan çarptı. Ondan sonra da zincirleme kazalar birbiri ardına oldu" dedi.

     

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    Etiketler: Son dakika , ANKARA , Trafik kazası
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