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    Ankara'da 3 ay eylem yasağı

    ANKARA
    02.11.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    ANKARA Valiliği, kent genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinlikleri yasakladı.

    Valiliğin, daha önce bir ay olarak üç kez uyguladığı yasağı bu kez üç ay olarak uzatması dikkat çekti. Valiliğin açıklamasında “DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla 24 saat esasına göre ilimizin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alınmıştır. Bu tür eylemlerin, çevreye rahatsızlık verebileceği, terör örgütlerince katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceği ve kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir” denildi. 

    Etiketler: ANKARA , eylem yasağı , gazetehaberleri
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