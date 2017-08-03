Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 artış yapıldığını söyledi. Elmadağlı, yıllık 1.440 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, 1.611 liraya çıkarıldığını belirtti. Elmadağlı, şöyle konuştu:

"2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yıllık 1.575 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl 1.764 liraya, 6-10 kilometre arası 1.845 liradan 2 bin 61 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 160 liradan 2 bin 412 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 11,9 zam yapıldı ve ücret 42 liradan 47 liraya çıkarıldı."

Elmadağlı, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacağını dile getirerek, söz konusu ücretlerin 9 taksitle de ödenebileceğini söyledi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 18 zam yapıldığını belirtti.

Yıllık 1.170 lira olan 0-3 kilometre arası ücretin 1.395 liraya çıkarıldığını söyleyen Bostancı, 1.440 lira olan 0-6 kilometre arası ücretin 1.710 liraya, 0-10 kilometre arası ücretin 1.530 liradan 1.800 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bostancı, 0-20 kilometre arası ücretin de 2 bin 160 liradan 2 bin 565 liraya çıkarıldığına dikkati çekerek, "0-25 kilometre için 2 bin 880 lira, 0-30 kilometre için 3 bin 105 lira, 0-35 kilometre için 3 bin 285 lira ve 0-40 kilometrede 3 bin 519 lira alınacak. Ayrıca 40 kilometreyi aşan her kilometreye ise 0,60 lira eklenecek. Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek" dedi.