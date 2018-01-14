Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti

    Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti

    ANKARA, (DHA)
    14.01.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Ankara’da maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı A.yı, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Başbakanlık yetkilileri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    Olay, geçen cuma günü, TBMM Dikmen Kapısı girişine 50 metre uzaklıktaki Meclis Hastanesi’nin önünde meydana geldi. İnşaat işçisi Sıtkı A.(39), geçirdiği iş kazası nedeniyle 5 yıldır çalışamadığını ve maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek, üzerine benzin döküp, kendisini yaktı.

    Sıtkı A.'nın vücudunu saran alevler söndürülürken, genç adam Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde ikinci, kolunda ise birinci derece yanıklar oluşan Sıtkı A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Ankara Valisi Topaca ile Başbakanlık yetkilileri de Sıtkı A.’yı yanık tedavi merkezinde ziyaret etti. Vali Topaca ve beraberindekiler, Sıtkı A.’ya ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

    Öte yandan Başbakanlık yetkililerinin daha önce kendisini telefonla aradığını belirten Sıtkı A., kendisinin arkasında duracaklarına dair söz aldığını söyledi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: kendini yaktı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri