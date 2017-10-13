Ankara trafiğinde yürekleri ağızlara getiren görüntü

Ankara’nın en işlek yollarından olan Mevlana Bulvarı üzerinde motosikletle seyreden gencin trafikte yaptığı hareketler akıllara durgunluk getirdi. Bulvar üzerinde Yenimahalle istikametinde plakasız motosikletle yolculuk yapan şahıs, ayaklarını motorun direksiyonuna yerleştirip, sırtını bagaj çantasına dayayarak seyretmeye başladı. Saatte 100 kilometre hızla giden motorun üzerinde uzanarak yoluna devam eden genç, bir yandan da sigara içerek hem kendisinin hem de trafikteki diğer insanların hayatını hiçe saydı.

Yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşların dikkatini çeken şahıs meraklı bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıyan şahıs, pozisyonunu hiç bozmadan bulvardaki otomobillerin arasında manevra yaptı.