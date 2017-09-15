Ankara sert çıktı: Referandumun bedeli olur

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin 25 Eylül’de yapacaklarını açıkladığı bağımsızlık referandumuna Ankara’dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian’le dün düzenlediği basın toplantısında, “Eğer referandumda ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman var olan gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz” dedi. Çavuşoğlu, “Temennimiz, burada aklı selim hakim olur, referandumdan geri adım atılır ama Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Barzani’ye referandumu ertelemesine ilişkin bir alternatif sunulmasına ilişkin ise Çavuşoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün referandumu erteleyelim ama bir sene sonra referandum olacağının garantisini verin gibi bir pazarlığın içinde olmayız. Şu anda bölgede çok sorun var. İlave bir sorun istemiyoruz.”



İSRAİL DIŞINDA DESTEK YOK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da IKBY’ye tepki gösterdi. Kalın, basın toplantısında “Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyecek, daha da karmaşık hale getirecektir, onları daha büyük yalnızlığa itecektir. Şu ana kadar bu bağımsızlık referandumuna İsrail dışında destek veren tek bir ülke dahi yok” dedi. Kerkük’ün referanduma dahil edilmesinin Türkiye için hassasiyet arz ettiğinin altını çizen Kalın, “Kerkük Kürt bölgesine dahil değil. Böyle bir defakto durumun oluşturulmaya çalışılması da kabul edilemez. Kerkük’ün tarihi, kültürel kimliğini gölgeleyecek, demografik yapısını değiştirecek her tür adıma karşı olduğumuzu ve sessiz kalmayacağımızı ifade etmek isterim. Oradaki Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimiz barış ve huzur içinde yaşamak için elbirliği ile hareket etmek durumundadır” şeklinde konuştu.



BARZANİ'DEN ERTELEME SİNYALİ

IKBY Başkanı Mesud Barzani ABD, Birleşmiş Milletler ve İngiltere heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 25 Eylül için planlanan bağımsızlık referadumunu erteleme sinyali verdi. Dün Duhok’ta “referanduma evet” mitingine katılan Barzani, özetle şunları söyledi: “Daha önce ve şimdi, referandumdan daha iyi bir alternatif varsa, halkımız da razı olacaktır. Ancak alternatif yoksa biz referandumu yapacağız. Ne olacaksa olsun.” Öte yandan ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, IKBY’nin referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumunun riskli bir yol olduğunu belirtti.



KERKÜK VALİSİ AZLEDİLDİ

IKBY’nin bağımsızlık referandumuna destek veren Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Irak parlamentosu tarafından görevinden alındı. Irak Başbakanı Haydar İbadi, valinin görevden alınması ile ilgili kararı imzalayarak Parlamonto’ya gönderdi. Irak Parlamentosu da oy çokluğu ile Kerim’i azletti. Kerkük Valisi Kerim, vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim’in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti. Necmeddin Kerim, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında “Bir sonraki seçime kadar Kerkük halkının hizmetindeyim. Ne zaman ki Kerkük halkı benim çalışmama ihtiyaçları olmadığını belirtir, o zaman bütün yasalara bağlı kalırım. Halk bana güvenoyu verdi, Irak Parlamentosu değil” demişti.



BAŞBUĞ'DAN TBMM'YE ÇAĞRI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu kararına bir tepki de Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’dan geldi. Başbuğ kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TBMM’ye çağrı yaptı. Başbuğ’un mesajı şöyle: “TBMM en kısa zamanda IKBY’nin 25 Eylül’de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi tarihi bir hata olur.”