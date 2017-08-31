‘Ankara ile Menbiç’teki tehlikeyi görüştük’

SURİYE’nin Halep vilayetine bağlı Menbiç kentinde, Türkiye destekli muhalif gruplar ile DEAŞ Karşıtı Koalisyon’a bağlı askerler arasında geçen hafta çatışma yaşandığı, ABD askerlerinin de buna karşılık verdiği açıklanmıştı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı çatışmalarda, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı grupların Koalisyon’a bağlı ABD askerlerini hedef aldığı aktartılmıştı. Rus basınına konuşan ve adının açıklanmamasını isteyen bir ÖSO komutanı ise terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Menbiç’te YPG’ye ateş açtıkları sırada ABD askerlerinin orada olduğunu belirterek, Amerikan askerlerinin de kendilerine karşılık verdiğini söylemişti.

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CNN TV’ye konuşan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, “Son olaylar, Türkiye destekli savaşçıların kontrolündeki bölgede meydana geldi. Ankara ve diğer taraflarla tehlikeyi görüştük” dedi. Pahon, Türkiye’nin müttefiklerinden yapılan saldırıya ilişkin Koalisyon’un Ankara nezdinde diplomatik protestoda bulunduğunu kaydetti. Pentagon’dan resmi bir açıklama gelmezken, Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları da notaya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. CNN’e konuşan Pahon, “Koalisyon askerleri, Menbiç Askeri Konseyi bölgesinde devriye gezmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı JMattis’in geçen haftaki Türkiye ziyaretine denk geldiği belirtilen çatışmaların ardından önceki gün Reuters ajansına konuşan Amerikalı Albay Dillon, Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ateş açmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtmişti.