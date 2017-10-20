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    Ankara hastane yakınında silah sesleri! Saldırgan vuruldu...

    DHA
    20.10.2017 - 18:43 | Son Güncelleme:

    Ankara'da İbn-i Sina ve Numune hastaneleri yakınlarında hareketli dakikalar yaşandı. Silahla ateş açan şahıs bir kişiyi yaraladı. Polisle çatışmaya giren saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

    Altındağ ilçesinde İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesine yakın bir bölgede meydana gelen olayda Hüseyin G. iddialara göre aralarında husumet bulunan B.H.'yi pompalı tüfekle vurdu.

    Saldırgan olayın ardından bir eve saklanırken bölgeye Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polisle çatışmaya girdiği belirtilen Hüseyin G. ölü olarak ele geçirildi. Yaralı B.H. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Ayrıntılar geliyor



    Ankara hastane yakınında silah sesleri Saldırgan vuruldu...
    Ankara hastane yakınında silah sesleri Saldırgan vuruldu...
    Ankara hastane yakınında silah sesleri Saldırgan vuruldu...
    Ankara hastane yakınında silah sesleri Saldırgan vuruldu...

     

    Etiketler: Ankara , İbn-i Sina , silah sesleri
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