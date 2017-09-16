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    Ankara emniyetinde görev değişikliği: Tamamına yakını değişti

    AA
    16.09.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 22:08

    İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından başta il emniyet müdür yardımcıları olmak üzere birçok şube müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

    Alınan bilgiye göre, Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından mali suçlarla mücadele, istihbarat, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele gibi kritik önemdeki yerlerin dışındaki müdürlüklerinin tamamına yakınında değişiklikliğe gidildi.

    Söz konusu görev değişiklikleri kapsamına merkez ve diğer ilçe emniyet müdürlükleri de dahil edilirken, çok sayıda ilçe müdürü, amir ve komiserin görev yerleri değiştirildi.

    İl dışından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Ankara kadrosuna tayin olan emniyet müdürleri yeni görevlerine başladı.

    Etiketler: ankara , emniyet , görev değişikliği
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