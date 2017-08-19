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    Emekliliğini isteyen Ankara Emniyet Müdürü Hürriyet'e konuştu

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 15:35Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 15:56

    Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı.

    Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan beklenmedik bir kararla emekliliğini istedi. İl Emniyet Müdürleri kararnamesi öncesi yaşanan bu durum Emniyet’te şok etkisi yarattı. Karaaslan Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Tamamen şahsi kararım. Ben böyle uygun gördüm. Emekliliğimi istedim. Dilekçemi de işleme koydular. Bundan sonrası bizim için hayırlı olsun” dedi. Emekliliğini isteyen Ankara Emniyet Müdürü Hürriyete konuştu


    Mahmut Karaaslan kimdir?

    Kayseri'de 1961 yılında dünyaya gelen Karaaslan, 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra İzmir, Ağrı, Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görev yaptı. Karaaslan, 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında, 2014-2016 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 




     

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    Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü , Mahmut Karaaslan , Emekli , dilekçe
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