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    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

    AA
    06.11.2017 - 08:31 | Son Güncelleme:

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bazı hastalar tahliye edildi.

    Hastanenin A-B Blok Yatan Hasta Bölümleri'nin bulunduğu 3. katta çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.  İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrası kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi bölümleri yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

    Söz konusu bölümde tedavi gören hastalar ve kuvözlerde bulunan bebekler hastane ekibi tarafından başka servislere tahliye edildi.  Hastaların tahliyesi sırasında çok sayıda ilk yardım ekibi de hastane önünde sedyelerle hazır bekletildi.  Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Etiketler: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi , hastanede yangın
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