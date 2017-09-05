Ankara devrede

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Myanmar’da Müslümanlara yönelik baskıların sona erdirilmesi için başlattığı temaslar devam ediyor. Erdoğan dün, Myanmar lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Bangladeş’e gidiyor. Bu nedenle AB Dönem Başkanı Estonya’da 6-8 Eylül’de yapılacak dışişleri ve savunma bakanları gayri resmi toplantısına Çavuşoğlu yerine, AB Bakanı Ömer Çelik katılacak.

İNSANİ YARDIM KONUSU Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Aung San Suu Çii ile görüşmesinde, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı. Erdoğan ile Aung San Suu Çii’nin, krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını da ele aldıkları belirtildi.

ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI Türkiye’nin terörü de, masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale yol açtığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin çözüm çabalarını desteklediğine, orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.

TİKA YARDIMINA İZİN ÇIKTI Erdoğan-Suu Çii görüşmesinin ardından Myanmar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkililerinin bölgeye girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verdi. Askeri helikopterle bugünden itibaren ulaştırılacak ilk yardım paketinde pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemeleri olacak.

BİLGİ NOTU: Myanmar ordusunun ARSA örgütüyle mücadele gerekçesiyle Arakan’da süren operasyonlarında, 25 Ağustos’tan bu yana en az 400 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, şu ana kadar 123 bin Arakanlı Müslüman’ın komşu ülke Bangladeş’e geçtiğini bildirdi. Ancak on binlerce kişinin sınır bölgesindeki bekleyişi de devam ediyor.

NAF NEHRİ’NDE 30 BİN ARAKANLI ZOR DURUMDA

CNN’in haberine göre; Arakanlı Müslümanların haklarını savunan aktivistler, kuzeydeki Maungdaw ve Rathidaung kentlerinden gelerek Bangladeş sınırındaki Naf Nehri’ni geçmeyi başaramayan 30 binden fazla Arakanlı Müslüman olduğunu kaydetti.

BM: ETNİK TEMİZLİK RİSKİ VAR! ŞİDDETE SON VERİN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakan’da etnik temizlik riski bulunduğuna dikkat çekerek, “Durumun o noktaya varmamasını umuyorum” dedi. Program dışı basın toplantısında konuşan Guterres, özetle şunları söyledi:

Myanmar’daki sivil ve askeri otoritelere, bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum.

Arakan’daki Müslümanlara vatandaşlık ya da en azından şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi hayati önem taşıyor.

BMMYK: TÜRKİYE’NİN ÖNERİSİ CESARET VERİCİ

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’nin Bangladeş’e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı “Sınırlarını aç, masrafları karşılayalım” teklifinin pozitif ve cesaret verici olduğunu ve bu tarz örneklerin artması gerektiğini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlar hakkında AA’ya açıklamada bulundu. Khan, “Ülkelerinden kaçan insanlara yardım edilmesi için zaman çoktan geldi de geçiyor” dedi.