Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 129 polise operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6'sının baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olduğu kaydedildi. Açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 21 ilde yürütüldüğü, gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği ifade edildi.