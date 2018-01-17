Ankara açısından pek çok hayati detay bu konuşmada gizli  

Tillerson, Stanford Üniversitesi’nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü’nde TSİ 19.30’da ABD’nin Suriye stratejisini açıklayacağı bir konuşma yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uzun süredir Beyaz Saray’daki Ulusal Güvenlik Konseyi ile birlikte üzerinde çalıştığı konuşma DEAŞ’la savaşın büyük ölçüde sona ermesinin ardından Washington’ın Suriye’deki siyasi geçiş sürecinde stratejisinin ne olacağına dair önemli ipuçları içermesi bekleniyor.

Kuzeydoğu Suriye’nin masada temsili

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Rex Tillerson’ın kritik Suriye konuşmasında ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Cenevre sürecinde temsil edilmesine yönelik desteğine doğrudan olmasa dahi dolaylı atıf olacak. Ankara’nın son günlerdeki yüksek tondaki tepkileri dikkate alınarak son hali verilen konuşmada bu bölümün ‘Kuzeydoğu Suriye’deki bütün etnik grupların temsili’ şeklinde bir formülasyon içinde yeniden yazıldığı öğrenildi.

Türkiye önemli ortak vurgusu

Türkiye’nin Suriye denkleminde ne kadar hayati bir ortak olduğu da ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkesinin Suriye stratejisini açıklayacağı konuşmada yer alan vurgulardan biri olacak. Ancak konuşmanın genelinin Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelerden duyduğu kaygıları derinleştirme ihtimali söz konusu.

ABD Dışişleri’nde CENTCOM tepkisi

Öte yandan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD’li Sözcüsü Ryan Dillon’ın geçen Pazar günü yaptığı ‘SDG’den 30 bin kişilik sınır ordusu kuruyoruz’ açıklaması ABD Dışişleri içinde tepkiye neden olmuş. Türkiye’nin bu açıklamaya yönelik sert protestoları değerlendirilirken bazı Amerikalı diplomatlar ‘CENTCOM siyasi sonuçları olacak bu tür açıklamaları neden kendi başına yapıyor’ eleştirisi getirmiş.

Dışişleri’nin ‘ince ayar’ uyarılarının dün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve Albay Ryan Dillon’dan gelen tansiyon düşürmeye yönelik yeni açıklamalarda etkisi olduğunu düşünmek mümkün.

Tek cümlelik ‘ABD adına konuşmayız’ açıklaması

CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) tarafından yürütülen DEAŞ’a karşı uluslararası ‘Doğal Kararlılık’ isimli operasyonun bir basın bürosu var. Bağdat’tan görev yapan basın bürosunun en sık muhatap olduğumuz ismi Albay Ryan Dillon. Kendisi neredeyse her hafta Pentagon’daki brifing odasına video konferans yöntemiyle bağlanarak sorularımızı yanıtlıyor. Son günlerde Afrin meselesi nedeniyle sık sık e-posta yoluyla kendisiyle mesajlaştık. Son mesaj ise bir kaç saat önce kendisinden değil basın bürosunun e-posta hesabından geldi. Türkiye’nin Afrin’e müdahale etmesi durumunda atılacak adımlara yönelik sorularıma yanıt niteliğindeki tek cümlelik mesajda şöyle yazıyordu; ‘Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü ABD adına konuşmaz.’ Belli ki Washington’daki kriz yönetimi ekibi devrede ancak ilk ‘sınır gücü’ açıklamasının Türkiye’nin güvenini ne kadar sarstığı ortada. Amerikalıların sevdiği bir tabirle bu son açıklamalar ‘çok az ve çok geç’.

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