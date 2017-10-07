‘Ankara, ABD’ye Patriot için teklif vermiş’

PYD’nin silahlandırılması ve koruma krizinin Türk-Amerikan ilişkilerindeki izlerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, kendisine gösterilen ilgiyi “Türkiye ile birlikte çalışmalarını sağlayacak yol nedir bunun arayışındalar” sözleriyle değerlendirdi. Beyaz Saray’da da 1.5 saatlik görüşme yapan Yılmaz’ın tespitleri şöyle:

“Gördüğümüz IŞİD’le mücadele kapsamında ABD’nin en azından yakın vadede PYD/YPG işbirliğinden vazgeçmeye niyeti yok. Ama Türkiye’nin hassasiyetlerini de giderebilecek bir yol aramaya çalıştıklarını gördük.

ÇATIŞMADAN ENDİŞE EDİYORLAR

ABD yönetiminin ‘IKBY’nin tek taraflı referandumunun sonuçlarını tanımayacağız’ açıklamasının gerçek manada sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamaya çalıştık. Bir şekilde Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun açılmasına yoğunlaşacağını anlıyoruz.

ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füzelerini alıyor olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Biz de ‘ABD hava savunma sistemi önerdi de mi Türkiye bunu reddetti ve Rusya ile buna rağmen işbirliği mi yapıyor’ diye sorduk. Onlar da 2009’dan beri Patriot füzelerinin satışının gündemde olduğunu, en son 2-3 hafta önce Türkiye tarafından gündeme getirildiğini söylediler. Türkiye bir taraftan S-400 savunma sistemi için Rusya’ya kapora ödediğini belirtiyor ama demek ki, son zamanlarda Patriot füzelerinin alımı konusunda ABD nezdinde bazı girişimler yapıyor... Kongre’den bunun geçebileceğine ihtimal vermiyorlar.”