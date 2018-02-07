ANKA-S inmeyecek

TAI’nin geliştirdiği ve uydudan kontrol kabiliyeti ile görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen 2 İHA kabul testleri başarıyla tamamlanarak 2 adedi ilgili sistemlerle birlikte THK’ya teslim edildi. Yeni sistemin operasyon kabiliyetleri hakkında Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, telsiz bağlantılı İHA’ların 200 kilometre mesafeye kadar uçabildiğini ancak yeni sistemin uydu bağlantısıyla bu sınırı ortadan kaldırdığını söyledi. Sınırdan telsiz bağlantısıyla havalandıktan sonra uydu aracılığıyla Ankara’dan da kontrol edilebilecek İHA’lar, 24 saat havada kalabilecek. Yeni İHA’lar, Avrupa’dan Akdeniz çanağı, Hazar Denizi ve Suriye ile Irak’a kadar uzanan kapsama alanına sahip TÜRKSAT 4B’nin etki alanının olduğu her yerde mesafe tanımaksızın uçabilecek.

6 UÇAK AYNI ANDA HAVADA

Kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabilen İHA’lar, link kaybı durumunda ise tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebilecek. ANKA-S’de yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer - yer haberleşme desteği de mevcut. Yeni sistemin 6 İHA’nın aynı anda kontrol edilebilmesine imkân sağladığını da belirten kaynaklar, telsiz bağlantılı İHA’ların 18 bin feet yüksekliğe kadar çıkabildiğine ancak ANKA-S’yle bu mesafenin 23 bin feet’e kadar yükseldiğine işaret etti.