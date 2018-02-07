Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ANKA-S inmeyecek

    ANKA-S inmeyecek

    Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
    07.02.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TAI) Türk Hava Kuvvetleri’ne (THK) teslim ettiği ANKA-S, TSK’nın sahadaki gözlem kabiliyetini çok daha ileriye taşıyacak. Uydudan kontrol kabiliyeti sayesinde sınırdan havalandırılan uçaklara Ankara’dan bile komuta edilebilecek. 24 saat havada kalabilen ve aynı anda 6 insansız hava aracının (İHA) kontrol edilebileceği sistemle, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye hava sahasında yüzlerce kilometrekarelik alanda sınır tanımaksızın gözlem yapabilecek.

    ANKA-S inmeyecekTAI’nin geliştirdiği ve uydudan kontrol kabiliyeti ile görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen 2 İHA kabul testleri başarıyla tamamlanarak 2 adedi ilgili sistemlerle birlikte THK’ya teslim edildi. Yeni sistemin operasyon kabiliyetleri hakkında Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, telsiz bağlantılı İHA’ların 200 kilometre mesafeye kadar uçabildiğini ancak yeni sistemin uydu bağlantısıyla bu sınırı ortadan kaldırdığını söyledi. Sınırdan telsiz bağlantısıyla havalandıktan sonra uydu aracılığıyla Ankara’dan da kontrol edilebilecek İHA’lar, 24 saat havada kalabilecek. Yeni İHA’lar, Avrupa’dan Akdeniz çanağı, Hazar Denizi ve Suriye ile Irak’a kadar uzanan kapsama alanına sahip TÜRKSAT 4B’nin etki alanının olduğu her yerde mesafe tanımaksızın uçabilecek.

    6 UÇAK AYNI ANDA HAVADA

    Kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabilen İHA’lar, link kaybı durumunda ise tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebilecek. ANKA-S’de yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer - yer haberleşme desteği de mevcut. Yeni sistemin 6 İHA’nın aynı anda kontrol edilebilmesine imkân sağladığını da belirten kaynaklar, telsiz bağlantılı İHA’ların 18 bin feet yüksekliğe kadar çıkabildiğine ancak ANKA-S’yle bu mesafenin 23 bin feet’e kadar yükseldiğine işaret etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , ANKA-S , TAI , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri