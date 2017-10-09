Anjelika Akbar doğu ve batı müziğini buluşturuyor

Çocukluktan başlayarak klasik müzik alanında yüzlerce beste ve konser çalışmaları yapmış olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 14 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de İstanbul Deniz Müzesi'ndeki konseriyle sevenleriyle bir araya gelecek.

Ünlü besteci, Üç Cemre, Bach A L'Orientale, Türk Marşı Varyasyonları, Gül'dür Gül, Doğu Fantazisi, Anadolu Esintileri gibi beste ve projelerinden sonra “Doğu Rapsodi / Oriental Rhapsody” başlığı altında kendisine ait beste ve uyarlamalarından oluşan repertuvar ile dinleyicileri, Doğu'nun ve Batı'nın buluştuğu noktadaki farklı hislerin dünyasına götürecek.

Sanatçı, İstanbul Deniz Müzesi'ndeki konserinde, Doğu Fantazisi, Rain in İstanbul ve Rain in İzmir gibi kendi bestelerinin yanı sıra; Üsküdar'a Gideriken, Uzun Ince Bir Yoldayım ve Haydar Haydar türkülerin uyarlaması, Ayvazovski'nin İstanbul'u ve Pitoresk İstanbul için yaptığı bazı çalışmaları da sevenleriyle paylaşacak.