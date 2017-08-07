Anıtkabir'in komutanı konuştu: Gözümüz gibi bakıyoruz

Geçen sene ise Anıtkabir'e 4 milyon 598 bin 567 kişi ziyarette bulundu. Anıtkabir'in yılın her günü düzenli, tertipli ve temiz olması için Anıtkabir Komutanlığınca gerekli önlemler alınıyor.

Temizlik hizmetleri Anıtkabir kadrosundaki temizlik görevlilerince sağlanırken ziyaretlerin yoğun olduğu günlerde ise özel gezici temizlik timleri oluşturuluyor. Böylelikle Anıtkabir'in her zaman temiz kalması sağlanıyor.

BAKIM, ONARIM ÇALIŞMALARI

Anıtkabir'deki her türlü bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları kanun gereği Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu kararıyla yapılıyor. Her yıl nisan ve ekim aylarında olağan toplantısını gerçekleştiren kurul, ihtiyaç halinde olağanüstü toplantıda da bir araya gelebiliyor.

Anıtkabir'de bu sene çok sayıda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak panorama ve yağlı boya tablolarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Yürüyüş yolları bakımdan geçirildi ve Aslanlı Yol'daki çatlak ve deforme taşlar yenileriyle değiştirildi. Anıt blokundaki traverten taşlar ve merdivenlerdeki derz dolgular yenilendi. Müze içindeki engelli rampalarıyla sesli rehberlik sistemi kulaklıkları yenilendi. Aslanlı Yol kenarındaki duvarların restorasyonu ile Mete ve Oğuz bölgelerinde traverten, taş temizliği yapıldı.

Bunun yanı sıra Atatürk'ün makam otomobillerinden 1935 model Lincoln marka aracın restorasyonuna Antika Otomobil Federasyonunun İstanbul'daki tesislerinde devam ediliyor. Anıtkabir'in kamera sisteminin modernizasyonu ve Atatürk'e ait 3 bin 123 kitabın dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"BARIŞ PARKI'NDA 24 BAHÇIVAN GÖREV YAPIYOR"

Anıtkabir çevresindeki Barış Parkı'nın bakımına yönelik de özenli çalışma yürütülüyor. Park, 25 ülkeyle yurt içinden getirilen ağaç ve bitkilerden oluşuyor. Irk, dil, din ve millet farkı gözetmeksizin birlikte ve kardeşçe yaşamı simgeleyen parkta 104 türde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Olası bir yangına karşı yangın söndürme sistemleri modernize edilen Anıtkabir'de peyzaj çalışmaları 2 tekniker ve 24 bahçıvan tarafından yürütülüyor.

'HEYKEL' ASKERLER

Anıtkabir'in anıt blokunda her gün 7 "saygı nöbetçisi" nöbet tutuyor. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, nöbetleri boyunca hareket etmiyor. Mehmetçiğin bir saatlik nöbetlerinin ardından yaptıkları değişim ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Askerlerin nöbet süresince hareketsiz durmaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar, saygı nöbetçilerinin "heykel olup olmadığını" anlamak için silahlarını almaya veya onları hareket ettirmeye çalışıyor. Böyle durumlarda nöbetçilerin yanındaki sivil kıyafetli askerler ziyaretçileri nazikçe uyarıyor.

Saygı nöbetinde görev alacak askerler, Türkiye'nin tüm birliklerinde vatani görevini yapan askerler arasından belirli ölçütlere göre belirleniyor. Tüm kuvvetlerden askerlerin görev aldığı Muhafız ve Merasim Bölüğü'nde, saygı nöbetçileri özel olarak seçiliyor. Askerlerin boylarının en az 1,80 metre olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin bulunmamasına dikkat ediliyor.

Belirlenen birliklere giden Muhafız ve Merasim Bölük Komutanlığı yetkililerince seçilen askerler, zorlu eğitimlerden geçiyor. Önce sağlık muayeneleri yapılan askerlere aralarında dayanıklılık ve yürüyüşün de bulunduğu çok sayıda eğitim veriliyor.

Nöbetçilerin 2'si Aslanlı Yol'un başında, 2'si bayrak direğinin bulunduğu alanda geri kalanları ise mozole binasının girişinde nöbet tutuyor. Anıtkabir'deki törenlerde ise törenin özelliğine göre nöbetçi sayısı artıyor ve nöbet yerleri çeşitleniyor.

"ANITKABİR'E GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anıtkabir'in haftanın her günü ziyarete açık olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Albay Nurtan, bu anlayışla görev yaptıklarını belirterek, "Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

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