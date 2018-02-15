Anıtkabir’deki Türk Bayrağı ilköğretim okulunda

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de bulunan Türk Bayrağı, Anıtkabir Komutanlığı’nda düzenlenen bir törenle Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu’na teslim edildi.

‘EN KUTSAL HAZİNE OLARAK SAKLAYACAĞIZ’

Tören Atatürk mozolesine çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’ün, Anıtkabir Şeref Defteri’ne yazdığı notu okumasıyla devam etti. Bilfen Okulları’nda verdikleri eğitim ve öğretimle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, tam donanımlı, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olan dünya vatandaşı Türk gençleri yetiştirmenin asli görevleri olduğunu söyleyen Öztürk, Anıtkabir Komutanlığı’nca bahşedilen Türk Bayrağını, geleceğimizin mimarı gençlerimiz adına en kutsal hazine olarak saklayacaklarına söz verdi.

Anıtkabir Komutanlığı Karargâhı’nda düzenlenen törende bayrağı Piyade Albay Ahmet Nurtan’ın elinden alan Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, bayrağı Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Başak Cenani’ye teslim etti.

Ata’nın huzuruna Türkiye’deki en başarılı okullar arasında Ankara 1'incisi, Türkiye 4'üncüsü olduklarını belirten Cenani, “Anıtkabir’de dalgalanan Türk Bayrağını teslim almaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kutsal emaneti okulun en güzel köşesinde öğrencilerle buluşturmanın heyecanı içindeyim” diye konuştu.