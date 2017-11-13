Anıtkabir'de yine rekor kırıldı

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre Anıtkabir'i 10 Kasım'da ziyaret eden sayısı 920 bin oldu.

Fotoğraflar- RIZA ÖZEL

Yetkililer, Cumartesi ve Pazar günü de ziyaretlerin akın akın devam ettiğine dikkat çektiler. Özellikle şehir dışından binlerce otobüsle Ankara'ya gelindiğini belirten yetkililer, Atatürk'ü Anma Haftası itibariyle ziyaretçi sayısına bakıldığında ise tüm zamanların rekorunun kırılmış olabileceğini söylediler.

10 Kasım 2013'te Anıtkabir'i 1 milyon 89 bin 615 kişi ziyaret etmişti. Bu sayının tüm zamanların ziyaretçi rekoru olduğu belirtilmişti.