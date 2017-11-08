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    Anıtkabir ziyaret saatleri kaç?

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    10 Kasım için kısa bir süre kaldı, Anıtkabir ziyaret saatleri için araştırmalar yoğunlaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem siyasiler hem de vatandaşlar, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete Anıtkabir’e gidecek. Peki Anıtkabir ziyaret saatleri kaç?

    Kasım 1938'de kaybettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönemi, hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te hem ülke çapında hem de Anıtkabir’de gerçekleşecek törenlerle anılacak. 10 Kasım anma töreni çerçevesinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir yurttaş ziyaretine açılacak. 

    TSK’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Anıtkabir, 1 Kasım- 31 Ocak tarihlerinde saat 09:00 – 16:00 saat aralığında ziyaretçilere açık ancak saat aralığı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinin önemli günlerinden değişiklik gösterebiliyor. 
    01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

    ANITKABİR ÇEKİM YASAĞI HAKKINDA

    "08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği” şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

    Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk’ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."

    Etiketler: Anıtkabir ziyaret saatleri , Anıtkabir ziyareti
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