Animasyondu gerçek oldu! Elon Musk'ın ilham kaynağı ortaya çıktı

SPACEX kurucusu 47 yaşındaki Elon Musk’ın girişimiyle dünyanın en güçlü roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk’ın mevcut Tesla Roadster spor otomobilini de uzaya taşıdı. Çok değil, yedi yıl önce Falcon Heavy henüz model halindeydi. Ancak önceki gün, bir zamanlar Saturn V’nin aya giden ilk insanları taşıdığı fırlatma rampası üzerinden testine başladı. 27 motorunun çalışmasıyla beyaz dumanlar yükselirken, roket birkaç saniye içinde mavi gökyüzünde havalandı ve tırmanışa geçti. Kalkışta kullanılan roketlerden üçü başarıyla dünyaya geri inerken bir tanesi iniş sırasında arıza yaşadı. Elon Musk, üçte iki oranınında başarı olduğunu söyledi.

Roket kadar dikkat çeken şey ise roketin içindeki kiraz kırmızısı Tesla otomobil ve sürücü koltuğunda oturan SpaceX uzay elbiseli Starman isimli kukla oldu. Hoparlörlerden David Bowie’nin “Space Oddity (Uzay Tuhaflığı)” çalıyordu. Tesla’nın Güneş etrafında, onu Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak otomobili taşıyan roket o yörüngeyi ıskaladı ve Tesla’yı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürecek bir yörüngeye yerleştirdi. Musk, lansmandan önce Tesla’nın yüz milyonlarca yıl boyunca yörüngede dolaşmasının mümkün olduğunu söylemiş ve “Zaman zaman Mars’a çok yakın gelecektir. Hatta Mars’a çarpması için ufak bir şans var” demişti. Elon Musk da YouTube’da “Live Views of Starman (Starman’in Canlı Görüntüleri)” başlığıyla paylaşılan videoları Twitter hesabından paylaştı.

ÜÇTE BİR FİYATINA

Bu test uçuşunu tarihi kılan özelliklerinden biri de sürdürülebilir uzay yolculuğu için dünyadaki ilk somut adım olması. ABD’nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu güçte bir roket uzaya gönderildi. Falcon Heavy, diğer tüm roketlere kıyasla iki kat daha fazla yükü taşıyabiliyor. Ayrıca en yakın rakibi olan Delta IV fiyatının sadece üçte biri olduğu söyleniyor. Falcon Heavy’nin fırlatıldıktan sonra yeryüzüne güvenli bir şekilde geri dönebilen ‘yeniden kullanılabilir roketler’den oluşması da ayrıca önemli. Uzmanlara göre, SpaceX lansmanı birçok açıdan uzay yolculuğu ve keşfi için büyük bir adım. Arizona State Üniversitesi’nden Profesör Jim Bell, ASU Now gazetesine verdiği röportajda, Falcon Heavy’nin uzun zamandır inşa edilmiş en yetenekli yeni büyük roket olduğunu vurguluyor ve “Apollo’dan bu yana ABD’den fırlatılan en güçlü roket. Daha alçak dünya yörüngesine, ya da daha alçak dünya yörüngesinin ötesine Ay’a, Mars’a kadar daha fazla yük gönderebilecek. Ve uyduları uzaya fırlatmaktan ki bu gerçekten büyük ve ağır uyduları kapsıyor, tek seferde birden çok uyduyu uzaya fırlatmaya, hatta Ay veya Mars gibi yerlere kargo ve en nihayetinde insan göndermeye, tüm bu uygulamalar için kullanılabilecek” diyor.

ÇOK GEZEGENLİ İNSANLIK

Profesör Jim Bell, Avrupalı, Hintli, Japon şirketlerin bugün uyduları dünya yörüngesine yerleştirebildiğini vurgulayarak, “Rekabet ettikleri pazar bu ve bir anda bu testin başarılı olması durumunda, diğer şirketlerle karşılaştırıldığında oldukça makul bir fiyat için çok daha fazla kapasitesi olacak” diyor. “Uzay yolculuğunun ticarileşmesi iyi bir şey mi” sorusuna karşılık ise, “SpaceX’in yapmak istediği bu değil. SpaceX, insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme vizyonuyla yaratıldı. Roketler inşa etmek ve uzaya fırlatma hizmetleri satmak ise para kazanmak, teknolojileri öğrenmek ve insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmek için yeni teknolojiler inşa etmek için yapmaları gereken bir şey” yorumunu yapıyor. SpaceX’in bu işe “uzay turizmi” için girmediğini söyleyen Bell, diğer yandan Virgin Galactic ve Blue Origin gibi diğer şirketlerin uzay turizmi için bu işin içinde olduklarını söylüyor. Musk, geçen yıl bir Falcon Heavy’nin iki uzay turistini ay çevresinde bir geziye götüreceğini söylemişti. Ancak pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirketin insanları taşımadan önce gereken iyileştirmeleri yapmak için acil bir planı olmadığını kaydetti.

SADECE FIRLATMA MALİYETİ 90 MİLYON $

BBC Türkçe’nin haberine göre, SpaceX, Falcon Heavy roketinin tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Roket bu özelliğiyle NASA’nın astronotları aya taşıyan devasa roketi Saturn V’i takip ediyor. Öte yandan NASA da, insanları aya ve daha sonra da Mars’a göndermek için Space Launch System (SLS) adını verdiği kendi ağır fırlatma roketini geliştiriyor. Ticari uzay girişimleri NASA için cazip bir alternatif olabilir. SpaceX, Falcon Heavy’nin daha küçük modeli olan Falcon 9 kargo roketleri taşıdığını ve rakip United Launch Alliance tarafından geliştirilen Delta IV roketinden iki kat daha fazla yükü daha ucuza taşıyabileceğini söylüyor. Falcon Heavy’nin fırlatma maliyeti 90 milyon dolar iken Delta Heavy 435 milyon dolara uzaya gidebiliyor. Ancak SLS’in maliyetini azaltmayı vaat eden tek girişimci Musk değil. Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos da New Glenn adını verdiği güçlü bir roket üstünde çalıştığını açıkladı. Bezos ayrıca daha güçlü New Armstrong roketini geliştiriyor.

‘İNSANLAR TARAFINDAN DÜNYADA YAPILDI’

ELON Musk, uzaya gönderilen Tesla için her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alırken, ekranında ise “Don’t Panic” (Panik yapma) yazısına yer verildi. Musk, Tesla ile uzaya gönderdiği mesajı ise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile açıkladı. Fotoğrafta, otomobilin iç bölümüne yazılmış ‘Made on Earth by Humans’ (İnsanlar tarafından Dünya’da yapıldı) notu olduğu görülüyor. Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar. İlk test uçuşunu gerçekleştiren roketle beraber ayın üstünde yeni bir uzay istasyonu inşa etmekten, yeni telekomünikasyon veya casus uydularını taşımaya, hatta insanları derin uzay yerlerine götürmeye birçok hayalin kapısı aralanmış olacak.

37 YIL ÖNCE FİLMİ YAPILDI

ELON Musk’ın uzaya üstü açık bir otomobil gönderme fikri aslında ilk olarak 1981 yapımı ‘Heavy Metal’ isimli bir animasyon filminde canlandırıldı. O filmde üstü açık 1959 model Corvette kullanılırken, içindeki sürücü önceki gün uzaya gönderilen Tesla’nın içindeki cansız mankenle büyük benzerlikler taşıyor. 1981 yapımı filmde aracın içindeki sürücüye ‘Radar Rider’ denirken, Elon Musk benzer kıyafetlerle aracın içine koyduğu mankene ise ‘Starman’ ismini koydu. Filmin isminde yer alan ‘Heavy’nin Musk’ın gönderdiği ‘Falcon Heavy’ roketinde de kullanılması diğer dikkat çeken bir ayrıntı oldu.