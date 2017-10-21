Aniden yakınlaştık ve bir geceyi birlikte geçirdik

Meksika'nın önde gelen oyuncularından Kate Del Castillo, bundan iki yıl önce bir belgesel çekimi sebebiyle tanıştığı ünlü aktör ve yönetmen Sean Penn ile bir gece geçirdilerini ileri sürdü.
44 yaşındaki Del Castillo, Penn ile Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquin El Chapo Guzman ile ilgili The Day I Met El Chapo adlı belgeseli çektiği sırada tanıştıklarını ve bir geceyi birliket geçirdiklerini anlattı.
Kate Del Castillo konuk olduğu Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programda "Ona asla aşık olmadım. Sadece birlikte olduk" dedi. Del Castillo "İkimiz de yetişkiniz ve bekarız. O sırada aramızda bir şeyler oldu" diye konuştu.
Sean Penn, 2015 yılının son ayında Joaquin El Chapo Guzman ile gizli bir mekanda görüşmüş ve bir belgesel hatırlamıştı. Penn'e El Chapo ile iletişim kurması konusunda Kate Del Castillo'nun yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.
Hatte Del Castillo ile El Chapo'nun arasında ilişki olduğu da bir dönem konuşulmuştu. Ancak Del Castillo bu iddiaları her zaman yalanladı.
Penn ile yaptığı bu röportaj da El Chapo'nun yakalanmasına neden olmuştu. Röportajı izleyip el Chapo'nun izini süren polis kısa süre sonra onu ele geçirmişti.
AFP ve Reuters’a konuşan yetkililer, Ekim ayındaki gizli görüşmenin Meksikalı uyuşturucu çetesi liderini yakalama konusunda kendilerine yol gösterdiğini belirtti.
Penn, El Chapo ile saklandığı ormanda gizli bir mekanda görüşmüştü. Bu belgeselin etkileri sadece bu kadarla da sınırlı değil. Sean Penn, belgesel yüzünden şimdi de hayatının tehlikede olduğunu ileri sürüyor.
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