Ani fren yapınca... Trafikte akılalmaz olay

Edinilen bilgiye göre, kaza Irmak Caddesi Tarihi Roma Köprüsü yanı TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Tuncay Işık’ın kullandığı ve içerisinde üçü çocuk biri kadın toplam 5 kişinin bulunduğu 80 LC 161 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu.

Öte yandan, bir demir doğrama işletmesine ait Osman Erdoğan’ın kullandığı 80 HB 541 plakalı kamyonet ise otomobilin arkasında ani fren yapınca kamyonetin arka kabininde bulunan çinkolar 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi.

Kazada şans eseri otomobilde bulunan aile bireylerine zarar gelmez iken trafik polisleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilin arka camından içeriye giren çinkolar da çıkarılarak kamyonete kondu. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.