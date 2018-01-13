Andromeda’nın sırrı para mı

Girit Savcılığı’ndan geminin yüküne el konulması talimatı verilmesi bekleniyor. Gemideki 410 ton amonyum nitrat, fitil, özel jel ve LPG tankları, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri tesise nakledilecek. 8 kişilik mürettebatı da gözaltına alınan Anromeda’da ayrıca mürettebatın güvenliğini tehlikeye sokabilecek 102 eksiklik tespit edildi.

Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı, geminin durdurulmasına ‘alınan bir istihbaratı’, el konulmasına ise ‘mürettebatın ifadelerine göde AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gittiğinin belirlenmesini’ gerekçe göstermişti. Ancak geminin sahibi Yunan gemicilik şirketi ‘Coasters Maritime’ yetkilisi Teodoros Rellos’un açıklamalarından, söz konusu ‘istihbarat’ hakkında bazı soru işaretleri oluştu. Rellos, “Haklarımızı korumak için yükün haciz edilmesini isteyeceğiz” dedi. Rellos, “Gemi 25 Kasım’da Süveyş kanalına geldiğinde, Türk firmaların kanaldan geçiş ücreti olan 75 bin ve bize olan borcu ile birlikte toplam 440 bin doları ödeme niyetinde olmadığı anlaşıldı. O günden itibaren, taşıdığı tehlikeli yük nedeniyle hiçbir limana yanaşmasına izin verilmediğinden gemi Akdeniz’de dolaşmaya başladı” diye konuştu.



