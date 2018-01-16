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    Andromeda’nın sırrı aralanıyor

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    16.01.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    Yunan Sahil Güvenlik Güçleri’nin 7 Ocak’ta Girit adası açıklarında el koyduğu Tanzanya bandıralı “Andromeda” gemisiyle ilgili sır perdesi aralanıyor.

    Geminin sahibi Yunan armatör Teodoros Rellas, Yunan basınına yaptığı açıklamada, patlayıcı imalatında kullanılabilecek 410 ton malzemeyle el konulan geminin başta iddia edildiği gibi AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmediğini söyledi. Rellas, yükleyici iki Türk şirketine şantaj yapabilmek için gemiyi Libya’ya yönelttiğini söylediğini kaydetti. Rellas, Türk firmalarının kendisine önceden anlaştıkları parayı ödememeleri nedeniyle geminin Ukraynalı kaptanına “Rotanı Libya’nın Misurata limanına çevir” talimatı verdiğini belirterek “Türk firmalarına baskı yapmak için bu talimatı verdim. Geminin rotasını izleyeceklerini biliyordum. Andromeda’yı Libya’ya gönderme niyetim yoktu” dedi.

    ROTA YEMEN, UMMAN, ETİYOPYA

    Yunan Sahil Güvenliği, AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmekte olduğu ve bu nedenle savcılığın talimatıyla gemiye ve yüküne el konduğunu açıklamıştı. ‘Andromeda’, Mersin Limanı’ndan yüklediği infilaklı fitil, elektrikli, elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisini Etiyopya, İskenderun Limanı’ndan yüklediği statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tankları da Yemen ve Umman limanlarında boşaltacaktı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Yunan Sahil Güvenlik Güçleri , yunanistan
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