Andromeda'nın sırrı

Gemide patlayıcı yapımında kullanılan 410 ton amonyum nitrat, fitil, özel jel maddesi ile LPG tankları bulunduğu ve malzemelerin Avrupa Birliği’nin (AB) ambargo uyguladığı Libya’ya götürüldüğü ileri sürüldü.



Açıklamada, geminin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklendiğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca gemi kaptanının ifadesinde, sözkonusu yükü Libya’da boşaltma talimatı aldığını söylediği kaydedildi.



Bir Yunan gemicilik şirketine ait ‘Andromeda’nın 8 kişilik (2 Ukraynalı, 5 Hintli, 1 Arnavut) mürettebatı tutuklandı. Gemideki malzeme güvenlik nedeniyle boşaltıldı.



Girit Adası’nın Kandiye (İraklion) limanına çekilen ve sıkı şekilde korunan geminin sahibi Teodoros Rellos, yükün Libya’da değil Etiyopya’da boşaltılacağını söyledi. Rellos, yükün bir Türk firmasına ait olduğunu, adını açıklamadığı bu firmanın kendisine 440 bin dolar olan borcunu ödemediğini de iddia etti. Rellos, “Gemi kasım ayı sonlarından bu yana Akdeniz’de dolaşıyor. Yükü nedeniyle hiçbir ülke, limanlarına demir atmamıza izin vermiyor. Geminin yükü ile ilgili belgelerin tümü yasal” ifadesini kullandı.



BAKANLIK: MEVZUATIMIZA GÖRE YASAL

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’ın alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, gemide amonyum nitrat ve kablo bulunduğunu belirterek, bunların da Türk mevzuatına göre yasal ürünler olduğunu belirttiler. Yetkililer, bu tür eşyanın Libya’ya çıkışının yasak olduğunu ancak Türkiye’de bu eşyanın Libya’ya gideceği konusunda hiçbir bilgi ve belge olmadığına dikkat çektiler. Yetkililer, “Eşyanın varış yeri Etiyopya, bu ülkeye gitmesinde de sakınca yok. Gemiler uluslararası sularda rota değişikliği yapabilirler. Bu değişiklikten haberdar olmamız mümkün değil” diye bilgi verdiler. / Aysel ALP - ANKARA