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    Android'in en çok hangi sürümü kullanıyor?

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Yeni Android kullanım istatistiklerine göre Android 8.0 Oreo şu an cihazların %0.2'sinde bulunuyor!

    Google, ne kadar aktif cihazın Android'in hangi versiyonlarını kullandığını gösteren platform istatistiklerinin en sonuncusunu yayınladı. Veriler 2 Ekim'e kadar yedi günlük bir süre içerisinde toplandı ve sadece bu süre içinde Google Play Store'u ziyaret eden cihazları gösteriyor, yani AOSP cihazlar buna dahil değil.

    Son zamanlardakiyle aynı şekilde Gingerbread ve Ice Cream Sandwich tüm Google Play Android cihazlarda %0.6'dan kıpırdamadılar. Jelly bean kombine bir %0.3 kayıp gördü, bu geçen ayın %0.7'sinden daha düşük.

    Bir buçuk senelik bir sürede ilk defa Android 4.4 KitKat %0.6 ile listedeki en düşük kaybı görmedi, bunun muhtemel sebebi ise kullanım payının çok fazla düşmüş olması. Bunun yerine o onur kombine %1.1 kayıp ile Lollipop'a gidiyor, hatta sadece 5.1 Lollipop bile %0.7 küçülmüş.

    Androidin en çok hangi sürümü kullanıyor

    chip.com.tr'nin haberine göre Marshmallow, eskimeyle beraber ufak ufak küçülmeye devam ediyor. Bir senelik Nougat ise %2.0 ile büyük oranlarda büyümeye devam ediyor.

    En büyük haberse Android 8.0 Oreo'nun listeye %0.2 ile ulaşmış olması (girme şartı Google Play cihazlarında %0.1'in üzerinde olması). Bu kadar erken listede görünmesi ilginç, çünkü henüz sadece Nexus ve Pixel cihazlar için çıkarıldı, ve sadece bazı Sony cihazlarla geliyor.

    Etiketler: android , işletim sistemi , google
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