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    Android Wear için önemli güncelleme: Yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Google, saatlere yönelik işletim sistemi Android Wear için bugün yeni bir beta sürümü yayınladı!

    Google, Android Wear için yeni bir beta sürüm yayınladığını bugün duyurdu. Şu an sadece LG Watch Sport için yayınlanan yeni sürüm, işletim sistemini API 26'ya taşıyor ve çok büyük bir güncelleme değil.

    Google, Android Wear'ı Android 8.0 Oreo ile aynı seviyeye getiren güncellemenin tek beta sürümünün bugün yayınlanan sürüm olacağını söylüyor. Yeni sürümdeki yeni işlevlerden biri olan Bildirim Kanalları, size bildirimler üzerinde daha fazla denetim sunuyor. Hangi uyarı kanallarını görmek istediğinizi saatin üzerinden seçebiliyorsunuz.

    Android Wear için önemli güncelleme: Yeni neler var

    chip.com.tr'nin haberine göre arka plan hizmetlerinde ise yeni kısıtlamalar bulunuyor. Google'a göre geliştiriciler, görünür bir uyarısı bulunmayan uygulamanın arka planda hiç çalışmadığını varsayabilirler.

    Etiketler: android wear , google , işletim sistemi
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