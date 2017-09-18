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    Android telefonları iPhone X'e çeviren uygulama!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 09:58

    Apple tarafından geçtiğimiz hafta tanıtımı gerçekleştirilen iPhone X modelinin kasa çıkıntısından ilham alan Damian Piwowarski ya da Reddit kullanıcı adıyla damianpiwowaski isimli geliştirici, bunu bir uygulamayla Android akıllı telefonlara taşıdı.

    Google Play üzerinden Android tabanlı akıllı telefon kullanıcıların indirmesine sunulan Smartphone upgrader 2017 adlı eğlencelik uygulama dikkat çekmeyi başarmış durumda. Uygulamanın geliştiricisi son zamanlarda akıllı telefonların çerçevesiz olma fikrinde birleştiğini ancak kameraların hiçbir yere gidememesi sebebiyle bir çeşit delik ya da çıkıntı koymak zorunda kaldığını ifade ediyor. Son olarak Piwowarski dalga geçerek, bunlar olmadan telefonunuzun “çok çirkin” olacağının altını çizmiş.

    Android telefonları iPhone Xe çeviren uygulama

    Android Lollipop 5.0 ve üstü sürüm gerektiren uygulama, iPhone X’in yanı sıra cihazınızı Essential PH-1 haline de getirebiliyor. Ekranınıza bu cihazların üst tarafındaki çıkıntıları eklenirken, durum çubuğundaki ikonların bu çıkıntıların üstüne binmesini ise eksi olarak yazıyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi ücretsiz olarak sunulan uygulama için ayrıca reklamlardan kurtulmak isteyenlere bağış seçeneği de sunulmuş.

    Yazıyı hazırladığımız sırada Smarphone upgrader 2017’nin 100-500 indirme arasında gözüktüğünü ve ortalama olarak 4.0 yıldız aldığını da not olarak düşelim. (shiftdelete.net)

    Etiketler: iphone x , android , telefon
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