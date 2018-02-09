Android telefonlarda bilgisayar başında mesaj atma dönemi

Android Police'in Android Mesajlar adlı uygulamanın en son versiyonunu oluşturan kodlarla ilgili yaptığı derin bir araştırma sonucunda iki adet oldukça ilginç özelliğe rastlandı. Bunların bir tanesi oldukça sade ve kullanımı kolay özelikte. Yani SMS mesajlarınızı artık bilgisayardan göndermeyi sağlıyor. Tıpkı Allo ve WhatsApp'ta olduğu gibi, bir web sayfası açarak QR kod taraması yaptıktan sonra metin tabanlı mesajlarınızı göndermek için telefonunuza bağlanmanız yeterli olacak. Android Police'in bulduğu koda göre birden fazla tarayıcı destekleniyor bu sistemde. Daha doğrusu birden fazla bilgisayar.





Bu oldukça iyi bir gelişme. Android kullanıcılarını uzun zamandır üçüncü taraf uygulamalar kullamaya zorlayan bir açık, bu vesileyle giderilmiş olacak. Aynı zamanda çok da olağanüstü bir gelişme değil zira SMS sisteminin kendisi çok da muhteşem bir şey değil. MMS ile bir arada değerlendirilse dahi, modern metin mesajı uygulamalarında edineceğiniz özelliklerin hiç birini sunmuyor çünkü.

RCS, SMS'in istediğiniz özelliklere kavuşmasını sağlıyor. Daha yüksek çözünürlüklü resimler, yazma göstergeleri, okundu bilgisi gibi özellikler, bunlar arasında yer alıyor. Fakat bu özelliğin uygulaması ve uyarlı hale getirilmesi mobil operatörlere bağlı olduğu için bugüne kadar herhangi bir gelişme kaydedemedi.



