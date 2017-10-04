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    Android telefonlar için çok önemli güncelleme: Mutlaka indirin!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Google, 14 önemli güvenlik açığını kapatan aylık Android güncellemesini yayınladı!

    Android'in aylık güvenlik güncellemelerinin Ekim sürümü yayınladı. Güncelleme, son zamanlardakine kıyasla küçük görünüyor.

    Güncellemenin onardığı 14 CVE güvenlik açığının altısı, Android'in medya motoruyla alakalı. Bunlardan üçü, Android 4.4 ve sonrasında uzaktan kod çalıştırmaya izin verdiğinden Google tarafından kritik olarak adlandırılmış. İki orta düzey güvenlik açığı ise şu an desteklenen tüm Android sürümlerinde bilgi sızıntısına neden oluyor. Yüksek önemdeki bir başka açık ise Android 6 ve daha yeni sürümlerde saldırganın izin zincirine kadar ulaşmasına olanak tanıyor.

    Android telefonlar için çok önemli güncelleme: Mutlaka indirin

    Genellikle en ciddi olan sistem açıklarından bu ay yalnızca bir tane var. Bu açık ise Android 4.4 ve sonraki tüm sürümlerde uzaktan kod çalıştırmaya izin veriyor. Bunun yanında Android çekirdeğinde bir çift izin yükseltme açığı da onarılmış bulunuyor.

    Son olarak güncelleme, tüm Android sürümlerinde kullanılan Qualcomm bileşenleri için üç güncelleme içeriyor. Bunların ikisi kritik olarak değerlendiriliyor.

    Buradan erişilebilen yamalar, bu ay Android'li telefonlara ulaşacak.

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    Etiketler: android , telefon , güncelleme
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