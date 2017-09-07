Android telefon almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kısa bir süre önce Android'li telefon almak, kolay bir işti çünkü alacağınız yeni bir telefon, bir öncekinin üzerine kayda değer yenilikler getiriyordu. Ancak bu, artık eskisi kadar geçerli değil.

Bugün akıllı telefonlardaki gelişmelerin düzlüğe çıktığını söylemek mümkün. Önceki nesillere kısayla performans farkları giderek azalıyor; aslında bu yüzden herhangi bir fiyat aralığında kötü bir telefon almanız zor. Peki bir sonraki telefonunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

1. Hızlı bir işlemci: İşlemciler artık bakmanız gereken ilk şey olmasa da, başlangıç için iyi bir nokta. Çoğu telefonda Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri yer aldığından, nasıl bir işlemciye sahip olacağınızı anlamanız oldukça kolay. Snapdragon 800 serisi, üst seviye oyun ve yüksek FPS'li videolara yönelik en güçlü işlemcilerden oluşuyor. 600 serisi orta seviye telefonları hedef alıyor ve 2K ekran, 4K video gibi özellikler sunuyor. 400 serisi, orta-alt seviye telefonlarda kullanılıyor ve son sürümleri, Quick Charge 3.0'ı, 1080p video kaydını destekliyor. 200 serisi ise en ucuz telefonları hedefliyor ve LTE, 8MP kamera, NFC desteğiyle geliyor.

2. En az 4GB RAM: 2GB RAM'e sahip bir telefonda birkaç uygulamayı aynı anda bellekte tutmak zorlaşacaktır. RAM miktarınız çoğaldıkça uygulamalar, arka planda bekleyebilir. Bu durumda telefonunuz çok daha hızlı tepki verecektir, çünkü uygulamayı her açtığınızda baştan yüklemek zorunda kalmayacaktır.

Giriş seviyesi bir telefonda 2GB, temel kullanım için yeterli olabilir. 3GB, çoklu görev için çok daha iyi olacaktır. Galaxy S8 gibi amiral gemilerinde standart hale gelen 4GB ise size büyük oyunlarda bile en iyi çoklu görev performansını sunacak. 8GB'a şimdi çok ihtiyacınız olmasa da, size önümüzdeki senelerde akıcı bir performansı garantileyebilir.

3. En az 32GB depolama: Özellikle microSD kart slotu bulunmayan telefonlarda küçük depolama alanlarından uzak durmanızda fayda var. 8GB'lık telefon, sizi sürekli bir şeyleri silmek zorunda bırakıp deliye çevirebilir. 16GB'ta ara sıra canınız sıkılabilir. 32GB depolamanın artık minimum depolama alanı haline geldiğini düşünüyoruz. 64GB'ın ideal, 128GB'ın ise müthiş olacağını söyleyebiliriz.

4. İyi bir ekran: Bugünkü çoğu telefon iyi bir ekrana sahip. Yine de telefonda sürekli olarak bakacağınız yer ekran olduğundan, ekrana dikkat etmenizde fayda var.

5. İyi bir pil ömrü: Tüm gün kullanım sözü veren herhangi bir amiral gemisi için 3.300mAh'lik bir pil, bugün minimum değer. Ancak pil ömrünü etkileyen başka birçok faktör de var, güç verimliliği gibi.

6. Yüksek kaliteli kamera: Telefon alırken megapiksel sayısını bir kenara koyabilir ve şu iki özelliğe odaklanabilirsiniz: Diyafram ve sensör boyutu. Düşük ışık performansını belirleyen diyaframda sayı ne kadar küçükse o kadar iyi demektir. Sensör boyutu ise ışık toplamayı ve piksel boyutunu etkiler. Sensör boyutunu öğrenmeniz her zaman mümkün olmayabilir, ancak daha büyük sensör, daha iyi olacaktır.



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