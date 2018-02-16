Android P nasıl olacak?

Bloomberg'in haberine göre Android P, mevcut olan Android yazılımının arayüz görünümü iyileştirmek üzerine olacak. Apple'ın da, yeni çıkaracağı iOS 12 sürümünde kalite ve performansa odaklanılacağını açıklaması üzerine, Android'in bu kararının, Android sürümlü cihazlara talebi artıracağı düşünülüyor.

Şu anda telefon üretici firmalar, genel olarak cihazlarının ekranları daha az çerçeveli ve tamamı ekran kaplı olarak tasarlamaya çalışıyor. Örnek olarak Essential Phone ve iPhone X verilebilir. Android P, bu durum için de önlemini almış durumda. Bu durumlar için de yeni sürümün, ZTE Axon M gibi birden fazla ekranlı veya Samsung'un bu yıl içerisinde çıkaracağı katlanabilir ekrana sahip telefonları da destekleyeceğinden söz ediliyor. Android P'nin daha detaylı tanıtımı, Mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O etkinliğinde yapılacak.