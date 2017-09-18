Android Oreo hangi telefonlara gelecek?

Motorola yeni yaptığı bir duyuruyla en son telefonlarının tümünün Android Oreo işletim sistemine yükseltileceğini doğruladı.

Böylece Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X ve Nexus 6P gibi telefonların Oreo güncellemesini almaya başlamalarının hemen ardından Motorola, müşterilerine beklediği açıklamayı yapmış oldu. Oreo güncellemesinin geleceği telefonların tam listesi, şöyle:

Moto Z

Moto Z Force

Moto Z2 Force

Moto Z Play

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G5

Moto G5 Plus

Moto G5S

Moto G5S Plus



Moto, güncellemelerin sonbaharda geleceğini söylüyor. Yani telefonlar, çok yakında güncellemeyi almaya başlayacaklar.