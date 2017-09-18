Android Oreo hangi telefonlara gelecek?

Motorola yeni yaptığı bir duyuruyla en son telefonlarının tümünün Android Oreo işletim sistemine yükseltileceğini doğruladı.
Böylece Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X ve Nexus 6P gibi telefonların Oreo güncellemesini almaya başlamalarının hemen ardından Motorola, müşterilerine beklediği açıklamayı yapmış oldu. Oreo güncellemesinin geleceği telefonların tam listesi, şöyle:
Moto Z
Moto Z Force
Moto Z2 Force
Moto Z Play
Moto Z2 Play
Moto X4
Moto G5
Moto G5 Plus
Moto G5S
Moto G5S Plus
Moto, güncellemelerin sonbaharda geleceğini söylüyor. Yani telefonlar, çok yakında güncellemeyi almaya başlayacaklar.