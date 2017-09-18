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    Android Oreo hangi telefonlara gelecek?

    chip.com.tr
    18.09.2017 - 08:13 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:13

    Android Oreo'nun hangi Motorola telefonlarına geleceği resmi olarak açıklandı!

    Motorola yeni yaptığı bir duyuruyla en son telefonlarının tümünün Android Oreo işletim sistemine yükseltileceğini doğruladı.

    Böylece Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5X ve Nexus 6P gibi telefonların Oreo güncellemesini almaya başlamalarının hemen ardından Motorola, müşterilerine beklediği açıklamayı yapmış oldu. Oreo güncellemesinin geleceği telefonların tam listesi, şöyle:

    Moto Z
    Moto Z Force
    Moto Z2 Force
    Moto Z Play
    Moto Z2 Play
    Moto X4
    Moto G5
    Moto G5 Plus
    Moto G5S
    Moto G5S Plus

    Moto, güncellemelerin sonbaharda geleceğini söylüyor. Yani telefonlar, çok yakında güncellemeyi almaya başlayacaklar.

     

    Etiketler: android oreo , google , işletim sistemi , motorola , moto , lenovo , telefon
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