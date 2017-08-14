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    Android O'nun gerçek adı ne olacak?

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:42Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:42

    Android'in Google I/O etkinliği sırasında resmi olarak tanıttığı ve çok yakında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan yeni sürümü Android O'nun gerçek adı da ortaya çıkıyor.

    Android'in Google I/O etkinliğiyle tanıtılan yeni sürümü şimdilik Android O olarak adlandırılıyor. Fakat Android Police'ten David Ruddock'a göre Google, 21 Ağustos tarihinde yaşanacak güneş tutulması ile birlikte Android O'nun gerçek adını da açıklamayı planlıyor.

    Ruddock, doğruluğunu kesin olarak kanıtlayamayacağını belirttiği bir kaynaktan aldığı habere göre Google'ın 21 Ağustos tarihini merakla beklediğini belirtiyor. Bu tarihte yaşanacak olan güneş tutulması ülkemizden izlenemeyecek olsa da, Google'ın yapacağı açıklama Teknoloji meraklılarına ilaç gibi gelecektir.

    Yukarıdaki tweetlerde de görebileceğiniz gibi David Ruddock muhtemelen Android O'nun gerçek isminden de haberdar fakat Google'ın duyurusunu baltalamamak adına sessiz kalmayı seçiyor gibi görünüyor.

    Şimdilik doğruluğu kanıtlanamadığı için bu bilgileri yalnızca dedikodu klasmanında değerlendirmek zorundayız ama tam bir hafta sonra yaşanacak güneş tutulması ile birlikte belki de Android O'nun tam adını da öğrenmiş olacağımızı bir kenara not edelim.

    Etiketler: android o , google , işletim sistemi , telefon
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