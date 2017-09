Android One nedir? Telefonlara ne getiriyor?

Eylül 2014 tarihinde, o zaman Google'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Sundar Pichai, Android One adlı projeyi Hindistan'da başlatmıştı. Bu tarihten bir kaç ay önce Google I/O geliştirici konferansında duyurulan proje ile birlikte Micromax adlı (daha sonra A1 adını alan) bir telefon da duyurmuştu. Bu etkinlikte Google ve Pichai stok Android ve düzenli güncellemeleri öve öve bitirememişti. Hayranların kaliteli ve hesaplı Android telefonlar için heyecanlanmasına sebep olan proje fazla satış sağlayamadığı için maalesef bir kenara kaldırıldı.

Üç yıl ileri sarıp günümüze geri dönersek, Pichai artık Google'ın CEO'su ve Android One tekrar yayınlanmaya hazırlanıyor. Android One ilk olarak piyasaya sürüldüğünde hesaplı donanım ve yazılım sunmayı amaçlıyordu, ancak Android One telefonları donanımları çok geride olduğu için rekabeti kaybetmişti

Hiç bir yere ilerleyemeyen projenin başka bir sorunu daha vardı; bu da tüm Android One üreten markaların (Micromax, Spice ve Karbonn) temelde aynı telefonu üretiyor olmasıydı ve markalar bundan hiç memnun değildi. Bu olayların ardından Google dünyanın farklı bölgelerinde bir çok yeni Android One telefonu piyasaya sürdü, ancak proje hala Hindistan'da başarılı olamıyordu.

Şimdi Goolge, Android One ile tekrar karşımızda. Cihaz yazılım ve donanım kalitesi bakımından oldukça kaliteli. Ancak şimdi ise diğer markalar aynı tecrübeyi Android One'dan bağımsız olarak sunmaya başladılar. Bunun son örneği ise Xiaomi Mi A1 oldu.

HMD Global de, aynı sözü veren Nokia telefonları sunuyor. Bu telefonların duyuruları sırasında Google'dan temsilciler bile bulunuyordu. Aslında, güvenlik güncelleştirmeleri açısından, Nokia telefonlar Google'ın kendi Pixel telefonlarından daha sık güncellemeler aldı.

Bunun yanında, Google zaten LG ile yeni Pixel telefonları üretiyor. Yani şu an piyasada hala Android One gibi bir seçeneğe ihtiyaç olmayabilir. Ancak her şeyi, her zaman olduğu gibi yine zaman gösterecek.