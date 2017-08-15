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    Android O ne zaman yayınlanıyor? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 08:33Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:33

    Android'in yeni sürümü, yani Android O için kesin tarih açıklandı. Peki bu yeni sürümün resmi adı ne olacak?

    Android O, Google tarafından Mart ayında açıklanmıştı ve o zamandan beri bir kaç açık beta testi gerçekleştirildi. Ancak yeni işletim sisteminin ne zaman açık kullanıma sunulacağı hala bilinmiyor. Şimdi ise, Android topluluğundan iki güvenilir kaynağa göre Android'in yeni sürümü 21 Ağustos'ta yayınlanacak.

    Ünlü mobil teknoloji bilgi kaynağı Evan Blass ve Android Police editörü David Ruddock'un ayrı ayrı yayınladığı iki tweet'e göre Android O tüm dünya ile 21 Ağustos'ta tanışacak.

    Bu tarihte Amerika'dan görülebilecek bir güneş tutulması gerçekleşeceğini biliyoruz. Google, yeni işletim sistemini böyle önemli bir astronomik tarihte yayınlaması çok iyi olacaktır. Ancak Evan Blass, yayınlanma tarihinin Pazartesi'ni takip eden diğer günlerde de olabileceğini söylüyor.

    Tatlıda ne var?

    Tabii ki eğer Pixel veya Nexus kullanıcısı değilseniz, Android O'ya derhal erişemeyebilirsiniz. Çoğu Android telefon üreticisi, kendi özel Android sürümlerini geliştirdikleri için farklı markaların yeni işletim sistemini yayınlaması farklı tarihlerde olacaktır.

    Peki bu işletim sistemi hangi tatlının ismini alacak? Google şimdiye dek işletim sisteminin ismiyle ilgili hiç bir sır paylaşmadı. Tahminlere göre Android O, Oatmeal (yulaf ezmesi) ya da Oreo ismini alabilir. Fakat beta sürümünde bulunan ahtapot (octopus) ipucu, Google'ın tatlı isimlerini bir kenara koyup, deniz altı dünyasından isim koymaya karar verdiğine işaret ediyor olabilir.

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    Etiketler: android o , android o ne zaman , android çıkış tarihi
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