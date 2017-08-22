Android O ne zaman yayınlanacak? Neleri değiştirecek?

Google'ın mobil işletim sisteminin en yeni sürümünün adının Android Oreo olduğu artık kesin. Android O'nun yayınlanacağı tarih kesin olmamakla birlikte bugünlerde bekleniyor. Gözler Google'da...

Telefonunuza Android Oreo geliştirici önizleme sürümünü yüklediyseniz veya Nougat kullanıyorsanız, güncellemeyi kurmak için çok çaba sarf etmeyeceksiniz. Tabi öncelikle Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X veya Pixel C'den birine ihtiyacınız var.

Google markalı telefonunuz yoksa hemen umutsuzluğa kapılmayın. Firma, Project Treble sayesinde Google Oreo'nun önceki güncellemelere göre çok daha fazla cihaza geleceğini söylüyor.

İşte Android O'nun kesinleşen, şu anki beta sürümünde de olan tüm özellikleri.

Picture in Picture (PiP) Modu

iPad'de ve bazı üçüncü parti launcher'larda zaten bulunan bu işlev, destekleyen uygulamaların bir başka uygulamanın üzerinde görünebilmesine izin veriyor. Büyük bir yenilik olmasa da, özellikle YouTube gibi uygulamalarda ekranı bölmeye göre daha rahat bir deneyim sunacağı açık.

Daha Hızlı Açılış

Açılış sürelerinin genellikle donanımla ilgili olduğu düşünülse de Google, Android Oreo'nun açılış süresinde ve uygulamaların hızında optimizasyonlar yaptığını söylüyor.

Kısıtlı Arka Plan Etkinlikleri

Bu pil tasarrufu işlevi, arka planda çalışan uygulamaların önem seviyesini düşürüyor. Yani pilinizin Android Nougat'a kıyasla daha uzun dayanmasını bekleyebilirsiniz.

Uyarlamalı Simgeler

Google, uygulamalar arasındaki görsel stili tutarlı hale getirmek için kurallarını biraz daha sıkılaştırdı. Yeni uygulama simgeleri, etkileşime göre hareket edebilecek.

Güçlü Ses Performansı

Android O, LDAC ve Sony'nin yüksek kaliteli Bluetooth ses codec'ini destekliyor. Geliştirici seçeneklerinde sesle ilgili birçok ince ayar yapabildiğimizi zaten görüyoruz ve gelecekte daha çok ayarın sunulmasını da bekleyebiliriz.







Yeni Yüz Simgeleri

Android Oreo ile birlikte Google, şekerleme şeklindeki yüz simgelerini sonunda terk ediyor ve yerine daha yuvarlak yeni simgeleri koyuyor.



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