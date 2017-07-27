Android kullanıcılarına emoji müjdesi

Bazen duygularımızı konuşmadan da ifade edebiliyoruz. Bu noktada emojiler en büyük kurtarıcımız oluyor. Unicode ekibi, emoji çeşidini daha da genişletmeyi amaçlayarak Unicode 10'u duyurmuştu. Yeni emojilerin yakın zamanda hayatımıza girmesi bekleniyor.



Unicode'nın yeni emojilerinin önce Apple sahiplerinde güncellenmesi beklenirken bu sefer android kullanıcılarında da aynı anda güncellenecek. Bunun üzerinde çalışmalar yapan android geliştiricileri, tüm emojileri Android 4.4 KitKat ve üzeri Android sürümü kullananlara sunmak için sabırsızlanıyor.

Ayrıca geliştiricilerin bunu gerçekleştirebilmesi için, EmojiCompat adında yeni bir kitaplığın sunulacağı söyleniyor. Fakat EmojiCompat, Android 8.0 yayınlandıktan sonra geliştiricilere dağıtılacak.