Milyon dolarlık akıllı saat!

SIHH 2018 etkinliği kapsamında tanıtılan saatte 197 bin dolar değerinde 589 elmas bulunuyor. 918 bin TL değerindeki Tag Heuer Connected Full Diamond, en pahalı Android akıllı saat unvanını taşıyor. Ürün üzerinde 23.35 karat el işi pırlanta bulunuyor. Bu pırlantaların 78 tanesi çerçevede, 16 tanesi gösterge uçlarında ve 495 tanesi de bilezikte yer alıyor. Elmasların teki ise yaklaşık olarak 334 dolar değerinde.

Saatin kutu ve bilezik kısmı da 18 ayar cilalı beyaz altından oluşuyor. Android Wear 2.0 işletim sistemli akıllı saatte AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, NFCi GPS ve Intel ATom Z34XX işlemci bulunuyor. Aynı zamanda ürünün elektronik gövdesini istediğiniz mekanik ile değiştirebiliyorsunuz.