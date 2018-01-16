Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Milyon dolarlık akıllı saat!

Milyon dolarlık akıllı saat!

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

Bir etkinlikte yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Android işletim sistemli akıllı saat Tag Heuer Connected Full Diamond tanıtıldı.

SIHH 2018 etkinliği kapsamında tanıtılan saatte 197 bin dolar değerinde 589 elmas bulunuyor. 918 bin TL değerindeki Tag Heuer Connected Full Diamond, en pahalı Android akıllı saat unvanını taşıyor. Ürün üzerinde 23.35 karat el işi pırlanta bulunuyor. Bu pırlantaların 78 tanesi çerçevede, 16 tanesi gösterge uçlarında ve 495 tanesi de bilezikte yer alıyor. Elmasların teki ise yaklaşık olarak 334 dolar değerinde.

Milyon dolarlık akıllı saat

Saatin kutu ve bilezik kısmı da 18 ayar cilalı beyaz altından oluşuyor. Android Wear 2.0 işletim sistemli akıllı saatte AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, NFCi GPS ve Intel ATom Z34XX işlemci bulunuyor. Aynı zamanda ürünün elektronik gövdesini istediğiniz mekanik ile değiştirebiliyorsunuz. 

Etiketler: Dünyanın en pahalı satti , 1 milyon dolar değerindeki saat
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri